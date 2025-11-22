« Sous nos yeux embrumés »- un projet documentaire de Gaël Forcet-Moreau Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:00 – 19:00

Gratuit : oui entrée libre Tout public

Sous nos yeux embrumés est un projet documentaire entamé à l’été 2024 par Gaël Forcet-Moreau. Au travers de ce projet Gaël est parti en quête d’histoires étranges, bizarres, inexplicables ou mystiques, surgies des montagnes, vécues ou rapportées par ses habitant·es et celleux qui les traversent. Après avoir passé plusieurs mois à écumer différents massifs des Alpes, une dizaine de récits ont pu être récoltés auprès d’humain·es curieux·ses, attentif·ves ou oisif·ves. Cette exposition regroupe les outils qui permettent cette récolte, propose une transmission des témoignages sous différentes formes, ainsi que des fragments photos des territoires d’où ils proviennent. Sous nos yeux embrumés est une mémoire collective en construction, cherchant à essaimer pour exister au-delà des paysages où elle émerge et des mémoires où elle subsiste. Rejoint par l’artiste plasticienne et musicienne Ambre Charpagne, cette exposition déploie un paysage sonore vivant, ponctué de souffles, de grondements, de voix, de silences — mêlant références poétiques, scientifiques et fictionnelles autour du surnaturel, des légendes et du réenchantement du réel. Un moment de transmission orale différée est proposé le jeudi 27 nov. à 19h pour écouter 3 témoignages autour d’un format audio d’une trentaine de minutes. Ça commence au Granier, qui est la partie la plus au nord des Hauts de Chartreuse. C’est une montagne avec une grande falaise qui s’effondre petit à petit, qui est assez connue. Elle porte ce nom parce qu’il y avait un village au pied qui s’appelait le village de Granier qui a été enseveli au Moyen-âge. […] Ça s’est passé en fin de journée. A chaque fois, au même endroit, ils faisaient des grands plongeons, ils disparaissaient et ils ne revenaient pas. J’aurais un peu de mal à estimer mais il devait y avoir entre 150 et 200 oiseaux qui étaient passés et qui avaient disparu. ~ Martin, septembre 2024 ~ Cette exposition ne reçoit pas le soutien de la région Pays de la Loire mais reçoit le soutien de Bonus pour l’affiche et le soutien d’ami·es pour tout le reste <3 – Vernissage le jeudi 20 novembre à 18h30 Exposition visible du 21 au 29 novembre 2025 Ouverture du mercredi au dimanche de 14h00 à 19h00ou sur RDV gael.forcet2@gmail.com Transmission orale différée le jeudi 27 novembre à 19h00 au Grand Huit – Bonus – le Grand HuitAdresse : 36-42 Mail des Chantiers – 44200 NantesAccès : Tram 1 : Arrêt Chantiers NavalsBus 5 : Arrêt Quai des Antilles Grand Huit - Collectif Bonus Nantes 44200