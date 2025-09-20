Sous-Préfecture de Mauriac, ancien hôtel d’Orcet Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet Mauriac

Sous-Préfecture de Mauriac, ancien hôtel d’Orcet 20 et 21 septembre Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet Cantal

Visite gratuite uniquement sur réservation avant le 18 septembre 2025 à 18h. Nombre de places limité à 15 personnes. Présentation obligatoire de la Carte Nationale d’Identité. Attention accessibilité : escaliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La sous-préfecture de Mauriac ouvre ses portes au public ! Edifié entre le 16e et le 18e siècle, cet hôtel particulier allait devenir au siècle des Lumières un haut lieu de rencontres et de débats autour de la charismatique Jeanne-Marie d’Orcet. Depuis 1829, il est devenu le siège de la sous-préfecture de Mauriac, ancrant la présence et l’action de l’État au plus près des habitants et des collectivités du Nord Cantal. En appui du préfet, représentant de l’État, la sous-préfète participe à l’animation et à l’accompagnement de l’action publique dans tous les domaines, du service à l’usager aux projets de développement territorial. L’équipe de la sous-préfecture remplit également des missions de portée départementale pour les associations, les feux d’artifice et explosifs et les médailles du travail.

Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet Rue Guillaume Duprat Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 06 06 [{« type »: « email », « value »: « sp-mauriac@cantal.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 71 68 06 06 »}] Cet ancien hôtel particulier est un véritable bijou architectural du 18e siècle construit à partir d’une tour du 15e restaurée au 16e et au 17e siècle par un receveur des tailles, Gabriel de Vigier d’Orcet. L’hôtel d’Orcet est devenu sous-préfecture en 1829. La porte d’accès à la cour, sous double auvent, est ornée d’un tympan du 12e provenant de la porte du réfectoire du monastère Saint-Pierre ; il représente Samson terrassant le lion. parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

©Patrick Forget