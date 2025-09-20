Sous-préfecture de Thiers Sous-préfecture de Thiers Thiers

Sous-préfecture de Thiers Sous-préfecture de Thiers Thiers samedi 20 septembre 2025.

Sous-préfecture de Thiers Samedi 20 septembre, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Sous-préfecture de Thiers Puy-de-Dôme

Inscription obligatoire par mail : sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr en indiquant nom, prénom et date de naissance de chaque participant et horaire de visite choisi. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire au moment de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visites guidées du parc et du bâtiment de la sous-préfecture.

Une exposition du lycée Germaine Tillion présentera des œuvres réalisées par les élèves des sections chaudronnerie et menuiserie

Sous-préfecture de Thiers 26 rue de Barante, 63300 Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr »}]

Visites guidées du parc et du bâtiment de la sous-préfecture.

Ville de Thiers