Sous ses cordes Petit b (point éphémère de l’espace Berlioz) Plombières-les-Bains

Sous ses cordes Petit b (point éphémère de l’espace Berlioz) Plombières-les-Bains mercredi 15 octobre 2025.

Sous ses cordes

Petit b (point éphémère de l’espace Berlioz) 25 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-15 11:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-15 2025-10-18

Plongez au cœur d’un patrimoine musical vivant !

L’association de l’Épinette des Vosges vous invite à découvrir cet

instrument traditionnel de la famille des cithares à bourdons, témoin d’une pratique ininterrompue dans les Vosges méridionales depuis plus de 200 ans.

Attention Les conférences et les initiations sont sur réservation uniquement le mercredi et le samedi.

* Initiation à 15h

* Conférence à 18hTout public

0 .

Petit b (point éphémère de l’espace Berlioz) 25 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94

English :

Dive into the heart of a living musical heritage!

The Épinette des Vosges association invites you to discover this traditional

a traditional instrument of the drone zither family, which has been played uninterruptedly in the Vosges méridionales for over 200 years.

Please note: Conferences and introductory courses are by reservation only on Wednesdays and Saturdays.

* Initiation at 3pm

* Lecture at 6pm

German :

Tauchen Sie ein in das Herz eines lebendigen musikalischen Erbes!

Die Association de l’Épinette des Vosges lädt Sie ein, dieses Instrument zu entdecken

ein traditionelles Instrument aus der Familie der Bordunzithern, das in den Südvogesen seit über 200 Jahren ununterbrochen gespielt wird.

Achtung: Für Vorträge und Einführungen ist nur mittwochs und samstags eine Reservierung erforderlich.

* Einführung um 15 Uhr

* Vortrag um 18 Uhr

Italiano :

Tuffatevi nel cuore di un patrimonio musicale vivente!

L’associazione Épinette des Vosges vi invita a scoprire questo strumento tradizionale

l’associazione Épinette des Vosges vi invita a scoprire questo strumento tradizionale della famiglia delle cetre a bordone, suonato ininterrottamente nei Vosgi meridionali da oltre 200 anni.

Attenzione: le lezioni e le introduzioni devono essere prenotate in anticipo solo il mercoledì e il sabato.

* Iniziazione alle 15.00

* Conferenza alle 18.00

Espanol :

¡Sumérjase en el corazón de un patrimonio musical vivo!

La asociación Épinette des Vosges le invita a descubrir este instrumento tradicional de la familia de las cítaras zumbadoras

la asociación Épinette des Vosges le invita a descubrir este instrumento tradicional de la familia de las cítaras de bordón, que se toca ininterrumpidamente en el sur de los Vosgos desde hace más de 200 años.

Atención: las conferencias e iniciaciones deben reservarse con antelación sólo los miércoles y sábados.

* Iniciación a las 15.00 horas

* Conferencia a las 18:00

L’événement Sous ses cordes Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-29 par OT REMIREMONT