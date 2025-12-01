Sous terre Saint-Amand-Montrond
Sous terre Saint-Amand-Montrond samedi 13 décembre 2025.
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : Samedi 2025-12-13
Théâtre d’objets, musique, art plastique et vidéo
Public à partir de 8 ans
Durée 45 minutes
Sous Terre c’est creuser, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance. Ça a commencé comment, et ça s’arrête où ? Qui peut répondre … . Deux artistes creusent la question et nous guident dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent sont des témoignages d’ermites, spéléologues, préhistoriens, artistes-aventuriers révélant poétiquement leurs trouvailles souterraines ou encore le noyau de leur être . 14 .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Object theater, music, visual arts and video
Audience ages 8 and up
Running time 45 minutes
German :
Objekttheater, Musik, bildende Kunst und Video
Publikum ab 8 Jahren
Dauer 45 Minuten
Italiano :
Teatro d’oggetti, musica, arte visiva e video
Per un pubblico dagli 8 anni in su
Durata 45 minuti
Espanol :
Teatro de objetos, música, artes visuales y vídeo
Para público a partir de 8 años
Duración 45 minutos
