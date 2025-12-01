Sous terre Saint-Amand-Montrond

Sous terre Saint-Amand-Montrond samedi 13 décembre 2025.

Sous terre

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Théâtre d’objets, musique, art plastique et vidéo

Public à partir de 8 ans

Durée 45 minutes

Sous Terre c’est creuser, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance. Ça a commencé comment, et ça s’arrête où ? Qui peut répondre … . Deux artistes creusent la question et nous guident dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent sont des témoignages d’ermites, spéléologues, préhistoriens, artistes-aventuriers révélant poétiquement leurs trouvailles souterraines ou encore le noyau de leur être . 14 .

English :

Object theater, music, visual arts and video

Audience ages 8 and up

Running time 45 minutes

German :

Objekttheater, Musik, bildende Kunst und Video

Publikum ab 8 Jahren

Dauer 45 Minuten

Italiano :

Teatro d’oggetti, musica, arte visiva e video

Per un pubblico dagli 8 anni in su

Durata 45 minuti

Espanol :

Teatro de objetos, música, artes visuales y vídeo

Para público a partir de 8 años

Duración 45 minutos

