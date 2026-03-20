Sous un coin de parapluie Bibliothèque Tulitujou Orvault

Sous un coin de parapluie Bibliothèque Tulitujou

Sous un coin de parapluie Bibliothèque Tulitujou Orvault jeudi 23 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 10:00 – 10:30
Gratuit : oui Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · OrmédoSamedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLireJeudis 9 et 23 juillet · 10h · TulitujouJeudis 6 et 20 août · 10h · TulitujouDurée 20 min · tout public En famille, Jeune Public 

Devenu votre rendez-vous incontournable du samedi matin à Ormédo, toutes nos belles histoires partent également en tournée dans les bibliothèques !Pendant les petites vacances, retrouvez-nous un samedi matin à la bibliothèque du Petit ChantiLire. Et pendant les grandes vacances, nous serons un jeudi sur deux à la bibliothèque Tulitujou.En route pour l’imaginaire !Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · OrmédoSamedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLireJeudis 9 et 23 juillet · 10h · TulitujouJeudis 6 et 20 août · 10h · TulitujouDurée 20 min · tout public

Bibliothèque Tulitujou Orvault 44700


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