Sous un coin de parapluie Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · OrmédoSamedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLireJeudis 9 et 23 juillet · 10h · TulitujouJeudis 6 et 20 août · 10h · TulitujouDurée 20 min · tout public En famille, Jeune Public

Devenu votre rendez-vous incontournable du samedi matin à Ormédo, toutes nos belles histoires partent également en tournée dans les bibliothèques !Pendant les petites vacances, retrouvez-nous un samedi matin à la bibliothèque du Petit ChantiLire. Et pendant les grandes vacances, nous serons un jeudi sur deux à la bibliothèque Tulitujou.En route pour l’imaginaire !Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · OrmédoSamedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLireJeudis 9 et 23 juillet · 10h · TulitujouJeudis 6 et 20 août · 10h · TulitujouDurée 20 min · tout public

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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