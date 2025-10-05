Sous vos applaudissements Steredenn Loperhet

Sous vos applaudissements Dimanche 5 octobre, 17h45 Steredenn Finistère

Au Chapeau !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T17:45:00 – 2025-10-05T19:00:00

Fin : 2025-10-05T17:45:00 – 2025-10-05T19:00:00

Sous vos applaudissements : théâtre d’impro.

La Cnie Poulpe production construit en direct des saynètes improvisées aux histoire incroyables et improbables à partir des ouvrages proposés par le public.

À partir de 7 ans

Steredenn Place St Yves, 29470 LOPERHET Loperhet 29470 Finistère Bretagne 0298071361 https://www.bibliotheque-loperhet.fr/ Bibliothèque municipale ouverte à Tous

Poulpe Production