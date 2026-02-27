Soussans a un incroyable talent Soussans
Soussans a un incroyable talent Soussans samedi 7 mars 2026.
Soussans a un incroyable talent
Place de l’Église Soussans Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soussans a un incroyable talent à la salle des fêtes de Soussans le samedi 7 mars.
Organisé par 3 associations de la commune ZmBaila, médoc en Notes et L’Entre-Deux-Danses.
Soirée ouverte à tous, entrée gratuite pour les spectateurs.
Les personnes qui veulent dévoiler leur talent doivent s’inscrire en envoyant leurs coordonnées à zmbaila33@gmail.com .
Place de l’Église Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine zmbaila33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soussans a un incroyable talent
L’événement Soussans a un incroyable talent Soussans a été mis à jour le 2026-02-24 par Margaux Médoc Tourisme