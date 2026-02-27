Soussans a un incroyable talent Soussans

Soussans a un incroyable talent Soussans samedi 7 mars 2026.

Place de l’Église Soussans Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07
Soussans a un incroyable talent à la salle des fêtes de Soussans le samedi 7 mars.
Organisé par 3 associations de la commune ZmBaila, médoc en Notes et L’Entre-Deux-Danses.

Soirée ouverte à tous, entrée gratuite pour les spectateurs.
Les personnes qui veulent dévoiler leur talent doivent s’inscrire en envoyant leurs coordonnées à zmbaila33@gmail.com   .

Place de l’Église Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine   zmbaila33@gmail.com

