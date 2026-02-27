Soussans a un incroyable talent

Soussans a un incroyable talent à la salle des fêtes de Soussans le samedi 7 mars.

Organisé par 3 associations de la commune ZmBaila, médoc en Notes et L’Entre-Deux-Danses.

Soirée ouverte à tous, entrée gratuite pour les spectateurs.

Les personnes qui veulent dévoiler leur talent doivent s’inscrire en envoyant leurs coordonnées à zmbaila33@gmail.com .

