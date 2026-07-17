Soussey dans la rue Soussey-sur-Brionne
samedi 1 août 2026 · Soussey-sur-Brionne
Informations pratiques
Soussey-sur-Brionne
Soussey dans la rue
Grande rue Soussey-sur-Brionne Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-08-01
Organisé par la Brionnaise
Des animations, des spectacles, des concerts gratuits, dans les rues 15h30 à 2h du matin…. repas et buvette sur place. convivial, festif ! sans réservation .
Grande rue Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté labrionnaise@gmail.com
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English : Soussey dans la rue
L’événement Soussey dans la rue Soussey-sur-Brionne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT des Terres d’Auxois