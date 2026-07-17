Informations pratiques

Soussey-sur-Brionne

Soussey dans la rue

Grande rue Soussey-sur-Brionne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:30:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Organisé par la Brionnaise

Des animations, des spectacles, des concerts gratuits, dans les rues 15h30 à 2h du matin…. repas et buvette sur place. convivial, festif ! sans réservation .

Grande rue Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté labrionnaise@gmail.com

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English : Soussey dans la rue

L’événement Soussey dans la rue Soussey-sur-Brionne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT des Terres d’Auxois