Soutenance de thèse de Lison MOYNIER Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes

Soutenance de thèse de Lison MOYNIER
Vendredi 14 novembre, 14h00
Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes
Rennes
Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Relations entre minéralisation (Au, Pb-Zn), détachements et magmatisme : le cas du Rhodope bulgare

Dans les provinces minières où des minéralisations montrent des relations spatio-temporelles avec une faille de détachement associée ou non à un dôme métamorphique de haute température, ainsi qu’avec du magmatisme d’origine mantellique, deux modèles métallogéniques peuvent être envisagés : (i) c’est le magmatisme qui agit comme source notamment de chaleur permettant d’entretenir le système hydrothermal ; (ii) c’est l’anomalie thermique associée à l’exhumation de roches de haut grade sous un détachement ductile-puis-fragile qui initie et développe le système hydrothermal minéralisateur. À travers une étude mêlant analyses structurales, pétrographiques, et géochronologiques des gisements épithermaux Au du district de Krumovgrad (Rhodope oriental) et sub-épithermaux Pb-Zn du district de Laki (Rhodope central), l’applicabilité des deux modèles a été explorée. Les données montrent que les dépôts Au de Krumovgrad sont structuralement contrôlés par un détachement mais que ce dernier n’est pas associé à une anomalie thermique suffisante pour entretenir le système hydrothermal. Les minéralisations Pb-Zn de Laki sont strictement postérieures à l’activité du détachement régional et au magmatisme crustal qui lui est associé. Ainsi, pour les deux districts étudiés, cette étude démontre que c’est le magmatisme d’origine mantellique, sub-contemporain de l’hydrothermalisme, qui joue le rôle de moteur pour la circulation des fluides. Pour les gisements Au, la contribution mantellique s’avère également nécessaire pour l’apport des éléments. Ainsi, à l’échelle du Rhodope, le rôle de la dynamique du panneau plongeant sur la répartition spatio-temporelle des gisements a été mise en évidence par son impact sur la déformation de la croûte (i.e. drains), ainsi que sur les processus de fusion du manteau (i.e. source des éléments).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T16:03:00.000+01:00

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine