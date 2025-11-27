Soutenance de thèse de Madame Atieh JAFARIAN IGR-IAE Rennes Rennes
Soutenance de thèse de Madame Atieh JAFARIAN IGR-IAE Rennes Rennes jeudi 27 novembre 2025.
Soutenance de thèse de Madame Atieh JAFARIAN IGR-IAE Rennes Rennes Jeudi 27 novembre, 08h30 Ille-et-Vilaine
Amphi 2, IGR-IAE Rennes
Waste reduction in multi-echelon food supply chain
Madame Atieh JAFARIAN – (Pôle ORN – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique)
**Thème de recherche : « Waste reduction in multi-echelon food supply chain »**
Sous la direction de Emmanuelle FROMONT, Université de Rennes et Thi Le Hoa VO, Université de Rennes.
Composition du jury :
* Daniel THIEL, Professeur, Université Sorbonne Paris Nord
* Reza ZANJIRANI FARAHAN, Professeur, Paris School of Business
* David LEMOINE, Professeur, IMT Atlantique
* Franck MORAUX, Professeur, Univ.Rennes
* Emmanuelle FROMONT, MCF, Univ. Rennes
* Thi Le Hoa VO, Professeur, Univ. Rennes
La soutenance est ouverte au public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-27T08:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-27T11:30:00.000+01:00
1
IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine