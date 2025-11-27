Soutenance de thèse de Madame Atieh JAFARIAN IGR-IAE Rennes Rennes

Soutenance de thèse de Madame Atieh JAFARIAN IGR-IAE Rennes Rennes jeudi 27 novembre 2025.

Amphi 2, IGR-IAE Rennes

Waste reduction in multi-echelon food supply chain

Madame Atieh JAFARIAN – (Pôle ORN – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique)

**Thème de recherche : « Waste reduction in multi-echelon food supply chain »**

Sous la direction de Emmanuelle FROMONT, Université de Rennes et Thi Le Hoa VO, Université de Rennes.

Composition du jury :

* Daniel THIEL, Professeur, Université Sorbonne Paris Nord

* Reza ZANJIRANI FARAHAN, Professeur, Paris School of Business

* David LEMOINE, Professeur, IMT Atlantique

* Franck MORAUX, Professeur, Univ.Rennes

* Emmanuelle FROMONT, MCF, Univ. Rennes

* Thi Le Hoa VO, Professeur, Univ. Rennes

La soutenance est ouverte au public.

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine