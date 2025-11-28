Soutenance de thèse de Madame Camille PLANCHAIS IGR-IAE Rennes Rennes
Soutenance de thèse de Madame Camille PLANCHAIS IGR-IAE Rennes Rennes Vendredi 28 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes
Qualité du Reporting de Durabilité : Trois essais sur données françaises et européennes
Madame Camille PLANCHAIS – (Pôle ORN – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique)
**Thème de recherche : « Qualité du Reporting de Durabilité : Trois essais sur données françaises et européennes »**
Sous la direction de Gaëlle LENORMAND et Hélène RAINELLI-WEISS
Composition du jury :
* Géraldine BROYE, Professeure des universités, EM Strasbourg Business School
* Yves MARD, Professeur des universités, IAE Clermont Auvergne School of Management
* Isabelle MARTINEZ, Professeure des universités, Toulouse School of Management
* Jean-Laurent VIVIANI, Professeur des universités, IGR-IAE Rennes
* Samira DEMARIA, Maitre de conférences HDR, Université Côte d’Azur
* Gaëlle LENORMAND, Maitre de conférences HDR, IGR-IAE Rennes
* Hélène RAINELLI-WEISS, Professeure des universités, IGR-IAE Rennes
La soutenance est ouverte au public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-28T17:00:00.000+01:00
IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine