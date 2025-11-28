Soutenance de thèse de Madame Camille PLANCHAIS IGR-IAE Rennes Rennes

Soutenance de thèse de Madame Camille PLANCHAIS IGR-IAE Rennes Rennes Vendredi 28 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes

Qualité du Reporting de Durabilité : Trois essais sur données françaises et européennes

Madame Camille PLANCHAIS – (Pôle ORN – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique)

**Thème de recherche : « Qualité du Reporting de Durabilité : Trois essais sur données françaises et européennes »**

Sous la direction de Gaëlle LENORMAND et Hélène RAINELLI-WEISS

Composition du jury :

* Géraldine BROYE, Professeure des universités, EM Strasbourg Business School

* Yves MARD, Professeur des universités, IAE Clermont Auvergne School of Management

* Isabelle MARTINEZ, Professeure des universités, Toulouse School of Management

* Jean-Laurent VIVIANI, Professeur des universités, IGR-IAE Rennes

* Samira DEMARIA, Maitre de conférences HDR, Université Côte d’Azur

* Gaëlle LENORMAND, Maitre de conférences HDR, IGR-IAE Rennes

* Hélène RAINELLI-WEISS, Professeure des universités, IGR-IAE Rennes

La soutenance est ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T17:00:00.000+01:00

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine