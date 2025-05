Soutenance de thèse de Madame Cylia GONDOLFF – IGR-IAE Rennes Rennes, 12 mai 2025, Rennes.

Soutenance de thèse de Madame Cylia GONDOLFF IGR-IAE Rennes Rennes Lundi 12 mai, 14h30 Salle du conseil, IGR-IAE Rennes

Le télétravail à l’épreuve de la crise sanitaire : un terrain d’expérimentations de la transformation numérique et managériale des organisations

Madame Cylia GONDOLFF – Pôle ORN – Organisations, Réseaux, Numérique

**Thème de recherche : « Le télétravail à l’épreuve de la crise sanitaire : un terrain d’expérimentations de la transformation numérique et managériale des organisations »**

Sous la direction du Professeur Thierry PENARD (Université de Rennes) et de Madame Caroline RUILLER (Université de Rennes).

Composition du jury :

* Professeur Emmanuel Abord de Chatillon – Université de Grenoble – examinateur

* Monsieur Nicolas Poussing, Chercheur – LISER Luxembourg – examinateur

* Professeur Diane-Gabrielle Tremblay – Université TÉLUQ – examinateur

* Professeur Céline Desmarais – HEIG-VD – rapporteur avant soutenance

* Professeur Laurent Taskin – Université catholique de Louvain – rapporteur avant soutenance

* Professeur Thierry Pénard – Université de Rennes – Directeur de thèse

* Madame Caroline Ruiller, Maître de Conférences HDR – Université de Rennes – Directeur de thèse

La soutenance est ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-12T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-12T16:00:00.000+02:00

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine