Soutenance de thèse de Madame Hélène FAYET IGR-IAE Rennes Rennes Jeudi 18 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes

L’emploi des personnes dites vulnérables : quels leviers d’actions dans les organisations Proposition d’un modèle de compréhension du processus de désaffiliation professionnelle

Madame Hélène FAYET – (Pôle RRC – Risques, Responsabilité, Comportement)

**Thème de recherche : « L’emploi des personnes dites vulnérables : quels leviers d’actions dans les organisations**

**Proposition d’un modèle de compréhension du processus de désaffiliation professionnelle »**

Sous la direction de Anne JOYEAU et Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY

Composition du jury :

* Jennifer URASADETT AN, Professeur des Universités, Université Rennes 2

* Gregor BOUVILLE, Professeur des Universités, IAE Lyon, Université de Lyon

* Samuel MERCIER, Professeur des Universités, IAE Dijon, Université de Dijon

* Mathieu DETCHESSAHAR, Professeur des Universités, IAE Nantes, Université de Nantes

* Anne JOYEAU, Professeur des Universités, IGR-IAE Rennes, Université de Rennes

* Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, Professeur des Universités, IGR-IAE Rennes, Université de Rennes

La soutenance est ouverte au public.

Début : 2025-12-18T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T17:00:00.000+01:00

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine