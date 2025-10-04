Soutenance de thèse de Madame Hélène FAYET IGR-IAE Rennes Rennes
Soutenance de thèse de Madame Hélène FAYET
jeudi 18 décembre 2025.
14h00
Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes
Salle du Conseil, IGR-IAE Rennes
L’emploi des personnes dites vulnérables : quels leviers d’actions dans les organisations Proposition d’un modèle de compréhension du processus de désaffiliation professionnelle
Madame Hélène FAYET – (Pôle RRC – Risques, Responsabilité, Comportement)
**Thème de recherche : « L’emploi des personnes dites vulnérables : quels leviers d’actions dans les organisations**
**Proposition d’un modèle de compréhension du processus de désaffiliation professionnelle »**
Sous la direction de Anne JOYEAU et Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY
Composition du jury :
* Jennifer URASADETT AN, Professeur des Universités, Université Rennes 2
* Gregor BOUVILLE, Professeur des Universités, IAE Lyon, Université de Lyon
* Samuel MERCIER, Professeur des Universités, IAE Dijon, Université de Dijon
* Mathieu DETCHESSAHAR, Professeur des Universités, IAE Nantes, Université de Nantes
* Anne JOYEAU, Professeur des Universités, IGR-IAE Rennes, Université de Rennes
* Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, Professeur des Universités, IGR-IAE Rennes, Université de Rennes
La soutenance est ouverte au public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-18T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-18T17:00:00.000+01:00
IGR-IAE Rennes
11 rue Jean Macé
35700 Rennes