Soutenance de thèse de Mathilde Dano le 2 décembre 2025 à 13h30 OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes

Soutenance de thèse de Mathilde Dano le 2 décembre 2025 à 13h30

40 ans de changements des communautés végétales à l’échelle régionale : cas des landes et des prairies du Massif Armoricain

“Les landes et les prairies sont des habitats agropastoraux particulièrement touchés par les changements d’usages des terres en Europe. Les connaissances sur les facteurs de changements, leurs tendances et les réponses écologiques associées restent insuffisamment documentées. Cette thèse analyse l’évolution des communautés végétales des landes et des prairies du Massif Armoricain (nord-ouest de la France). Cette étude est basée sur le rééchantillonnage de plus de 700 relevés floristiques historiques géolocalisés (1947-1998). Les analyses mobilisent des métriques taxonomiques et fonctionnelles de l’écologie des communautés végétales ainsi que des approches de diversité bêta, de diversité sombre et le concept de pool d’espèces spécifique à l’habitat.

Près de 30 % des landes et prairies historiquement échantillonnées ont disparu en raison de la déprise agricole, de la conversion en terres arables ou urbanisées. L’analyse diachronique des relevés floristiques met en évidence un déclin important de la diversité et de l’état de conservation des communautés végétales entre les périodes historique et contemporaine. Une proportion plus élevée d’espèces perdantes a été trouvée, principalement des taxons rares et typiques de l’habitat, tandis que les espèces gagnantes étaient principalement tolérantes aux perturbations et communes. Les résultats obtenus ont permis de fournir un diagnostic sur l’ampleur des changements de biodiversité à large échelle spatio-temporelle et de proposer une meilleure prise en compte de la biodiversité à l’échelle régionale aux différents acteurs du territoire.”

Le Jury sera composé de :

· Estelle Langlois (Rapportrice), Professeure, Université de Rouen Normandie

· Blaise Touzard (Rapporteur), Professeur, Université de Bordeaux

· Cendrine Mony (Examinatrice), Professeure, Université de Rennes

· Marie-Lise Benot (Examinatrice), Maître de conférences HDR, Université de Bordeaux

· Grégory Loucougaray (Examinateur), Chargé de recherche, INRAE Lyon-Grenoble

· Gabrielle Thiébaut (Directrice de thèse), Professeure, Université de Rennes

· Vincent Jung (Co-encadrant de thèse), Maître de conférences, Université de Rennes

· Simon Chollet (Co-encadrant de thèse), Maître de conférences, Université de Rennes

OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l'Université de Rennes
263 avenue du général Leclerc
Rennes
35703 Ille-et-Vilaine