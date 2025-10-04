Soutenance de thèse de Monsieur Aly CAMARA IGR-IAE Rennes Rennes

Soutenance de thèse de Monsieur Aly CAMARA IGR-IAE Rennes Rennes mercredi 10 décembre 2025.

Soutenance de thèse de Monsieur Aly CAMARA IGR-IAE Rennes Rennes Mercredi 10 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Salle du conseil, IGR-IAE Rennes

Valeur de l’entreprise, sensibilité des investisseurs et intégration de la dimension ESG dans la prise de décision. La proposition d’un indicateur d’efficience ESG par la méthode DEA.

Monsieur Aly CAMARA – (Pôle RRC – Risques, Responsabilité, Comportement)

**Thème de recherche : « Valeur de l’entreprise, sensibilité des investisseurs et intégration de la dimension ESG dans la prise de décision. La proposition d’un indicateur d’efficience ESG par la méthode DEA. »**

Sous la direction de Gervais THENET, Université de Rennes.

Composition du jury :

* BRIEC Walter, Professeur des Universités, Université de Perpignan

* ANTHEAUME Nicolas, Professeur des Universités, Université de Nantes

* TAHAR Caroline, Professeure des Universités, Université de Lyon

* CORNEE Simon, Professeur des Universités, Université de Rennes

* THENET Gervais, Professeur des Universités, Université de Rennes

La soutenance est ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T13:00:00.000+01:00

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine