Soutenance de thèse de Monsieur Amaury BRANDENBURG Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes Mercredi 10 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Salle des actes, Faculté des Sciences économiques

« An essay on the economics of AI algorithms and market structure »

Monsieur Amaury BRANDENBURG – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique du CREM

Sous la direction de Eric Malin.

Composition du jury :

* Frédéric MARTY, Directeur de recherche au CNRS, Université Côte d’Azur

* Thibaud VERGE, vice-président de l’Autorité de la concurrence, ENSAE

* Thierry PENARD, Professeur des Universités, Doyen de la Faculté des Sciences Économiques, Université de Rennes

* Dominique TORRE, Professeur émérite des Universités, Université Côte d’Azur

* Eric DARMON, Professeur des Universités, Université de Paris-Nanterre

* Ambre ELSAS-NICOLLE, Assistant Professor, Mines Paris – PSL

* Eric MALIN, Professeur des Universités, Université de Rennes

* Thomas LE TEXIER, Maitre de conférences, Université de Rennes

La soutenance est ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T16:00:00.000+01:00

Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine