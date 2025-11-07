Soutenance de thèse de Monsieur Amaury BRANDENBURG Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes
Soutenance de thèse de Monsieur Amaury BRANDENBURG Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes mercredi 10 décembre 2025.
Soutenance de thèse de Monsieur Amaury BRANDENBURG Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes Mercredi 10 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Salle des actes, Faculté des Sciences économiques
« An essay on the economics of AI algorithms and market structure »
Monsieur Amaury BRANDENBURG – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique du CREM
Sous la direction de Eric Malin.
Sous la direction de Eric Malin.
Composition du jury :
* Frédéric MARTY, Directeur de recherche au CNRS, Université Côte d’Azur
* Thibaud VERGE, vice-président de l’Autorité de la concurrence, ENSAE
* Thierry PENARD, Professeur des Universités, Doyen de la Faculté des Sciences Économiques, Université de Rennes
* Dominique TORRE, Professeur émérite des Universités, Université Côte d’Azur
* Eric DARMON, Professeur des Universités, Université de Paris-Nanterre
* Ambre ELSAS-NICOLLE, Assistant Professor, Mines Paris – PSL
* Eric MALIN, Professeur des Universités, Université de Rennes
* Thomas LE TEXIER, Maitre de conférences, Université de Rennes
La soutenance est ouverte au public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-10T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-10T16:00:00.000+01:00
Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine