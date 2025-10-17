Soutenance de thèse de Monsieur Evans DARKO IGR-IAE Rennes Rennes

Soutenance de thèse de Monsieur Evans DARKO IGR-IAE Rennes Rennes Vendredi 17 octobre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Salle du conseil, IGR-IAE Rennes

Performance and efficiency, ownership structure, risk and deposit insurance of commercial banks in Africa.

Monsieur Evans DARKO – (Pôle RRC – Risques, Responsabilité, Comportement)

**Thème de recherche : « Performance and efficiency, ownership structure , risk and deposit insurance of commercial banks in Africa. »**

Sous la direction de Gervais THENET, Université de Rennes, et Nadia SAGHI-ZEDEK, Université de Rennes.

Composition du jury :

* Pr. Gervais THENET, Directeur de thèse, CREM CNRS, Université de Rennes

* Dr. Nadia SAGHI-ZEDEK, Co- Directrice de thèse, CREM, Université de Rennes

* Pr. M. Mohamed AROURI, Rapporteur, GRM, Université Côte d’Azur

* Pr. Pr. Walter BRIEC, Rapporteur, LAMPS, Université de Perpignan Via Domitia, France

La soutenance est ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T16:30:00.000+02:00

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine