Soutenance de thèse de Monsieur Evans DARKO IGR-IAE Rennes Rennes Vendredi 17 octobre, 13h30 Ille-et-Vilaine
Salle du conseil, IGR-IAE Rennes
Performance and efficiency, ownership structure, risk and deposit insurance of commercial banks in Africa.
Monsieur Evans DARKO – (Pôle RRC – Risques, Responsabilité, Comportement)
**Thème de recherche : « Performance and efficiency, ownership structure , risk and deposit insurance of commercial banks in Africa. »**
Sous la direction de Gervais THENET, Université de Rennes, et Nadia SAGHI-ZEDEK, Université de Rennes.
Composition du jury :
* Pr. Gervais THENET, Directeur de thèse, CREM CNRS, Université de Rennes
* Dr. Nadia SAGHI-ZEDEK, Co- Directrice de thèse, CREM, Université de Rennes
* Pr. M. Mohamed AROURI, Rapporteur, GRM, Université Côte d’Azur
* Pr. Pr. Walter BRIEC, Rapporteur, LAMPS, Université de Perpignan Via Domitia, France
La soutenance est ouverte au public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-17T13:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-17T16:30:00.000+02:00
IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine