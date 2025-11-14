Soutenance de thèse de Monsieur Josué THELISSAINT Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes
Soutenance de thèse de Monsieur Josué THELISSAINT Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes jeudi 18 décembre 2025.
Soutenance de thèse de Monsieur Josué THELISSAINT Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 18 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Salle des actes, Faculté des Sciences économiques
« La Logique Cachée des Marchés de Cryptomonnaies : Essais sur l’Efficience, les Interdépendances et la Valorisation d’Actifs »
Monsieur Josué THELISSAINT – Pôle PPVD – Politiques Publiques, Vote et Démocratie du CREM
**Thème de recherche : « La Logique Cachée des Marchés de Cryptomonnaies : Essais sur l’Efficience, les Interdépendances et la Valorisation d’Actifs »**
Sous la direction de Franck MARTIN, Fabien RONDEAU et Stéphane TUFFERY
Composition du jury :
* Hélène REY, Lord Raj Bagri, Professor of Economics London Business School, UK
* Monica BILLIO, Professor of Econometrics, University Ca’ Foscari of Venice, Italy
* Philippe GOULET COULOMBE, Assistant Professor of Economics, Université du Québec à Montréal, Canada
* Franck MARTIN, Professor of Economics, Université de Rennes, France
* Fabien RONDEAU, Professor of Economics, Université de Rennes, France
* Stéphane TUFFERY, Chief Data Science Risks, Crédit Mutuel CIC
La soutenance est ouverte au public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-18T18:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-18T21:00:00.000+01:00
1
Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine