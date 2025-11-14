Soutenance de thèse de Monsieur Josué THELISSAINT Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques Rennes Jeudi 18 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Salle des actes, Faculté des Sciences économiques

« La Logique Cachée des Marchés de Cryptomonnaies : Essais sur l’Efficience, les Interdépendances et la Valorisation d’Actifs »

Monsieur Josué THELISSAINT – Pôle PPVD – Politiques Publiques, Vote et Démocratie du CREM

Sous la direction de Franck MARTIN, Fabien RONDEAU et Stéphane TUFFERY

Composition du jury :

* Hélène REY, Lord Raj Bagri, Professor of Economics London Business School, UK

* Monica BILLIO, Professor of Econometrics, University Ca’ Foscari of Venice, Italy

* Philippe GOULET COULOMBE, Assistant Professor of Economics, Université du Québec à Montréal, Canada

* Franck MARTIN, Professor of Economics, Université de Rennes, France

* Fabien RONDEAU, Professor of Economics, Université de Rennes, France

* Stéphane TUFFERY, Chief Data Science Risks, Crédit Mutuel CIC

La soutenance est ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T21:00:00.000+01:00

Université de Rennes – Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35065 Rennes Cedex Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine