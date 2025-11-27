Soutenance de thèse de Monsieur Loïck LAMY Faculté des sciences economiques Rennes

Soutenance de thèse de Monsieur Loïck LAMY Faculté des sciences economiques Rennes jeudi 27 novembre 2025.

Soutenance de thèse de Monsieur Loïck LAMY Faculté des sciences economiques Rennes Jeudi 27 novembre, 14h15 Ille-et-Vilaine

Salle des Actes, Faculté des Sciences économiques

La GRH à l’épreuve des événements de vie personnelle difficiles : comment le manager de proximité peut-il contribuer à l’accompagnement des salariés ?

Monsieur Loïck LAMY – (Pôle RRC – Risques, Responsabilité, Comportement)

**Thème de recherche : « La GRH à l’épreuve des événements de vie personnelle difficiles : comment le manager de proximité peut-il contribuer à l’accompagnement des salariés ? »**

Sous la direction de Dominique MARTIN

Composition du jury :

* Emilie HENNEQUIN, Professeure des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

* Philippe JACQUINOT, Professeur des Universités, Université d’Évry Paris-Saclay

* Yvan BAREL, Professeur des Universités, Université de Nantes

* Franck BURELLIER, Maître de conférences, HdR, Université de Rennes

* Dominique MARTIN, Professeur Agrégé des Universités Emerite, Université de Rennes

* Anne JOYEAU, Professeur des Universités, Université de Rennes

La soutenance est ouverte au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T14:15:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T17:00:00.000+01:00

Faculté des sciences economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine