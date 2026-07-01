Soutenance de thèse, Faculté de Médecine, Limoges

Informations pratiques

Soutenance de thèse Lundi 6 juillet, 15h30 Faculté de Médecine Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Monsieur Amir MOUHOUN soutient sa thèse « Impact du milieu de conservation du greffon cornéen sur les résultats de greffes endotheliales de type DMEK : étude comparative Alchimia versus Eurobio » en vue de l’obtention du Diplôme d’État de Docteur en Médecine le lundi 6 juillet 2026 à 15h30, en salle des Actes.

Faculté de Médecine 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges Cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

« Impact du milieu de conservation du greffon cornéen sur les résultats de greffes endotheliales de type DMEK : étude comparative Alchimia versus Eurobio »

©Philippe Laurençon