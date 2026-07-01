Soutenance de thèse, Faculté de Médecine, Limoges
lundi 6 juillet 2026 · Faculté de Médecine · Limoges
Informations pratiques
Soutenance de thèse Lundi 6 juillet, 15h30 Faculté de Médecine Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Monsieur Amir MOUHOUN soutient sa thèse « Impact du milieu de conservation du greffon cornéen sur les résultats de greffes endotheliales de type DMEK : étude comparative Alchimia versus Eurobio » en vue de l’obtention du Diplôme d’État de Docteur en Médecine le lundi 6 juillet 2026 à 15h30, en salle des Actes.
Faculté de Médecine 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges Cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
« Impact du milieu de conservation du greffon cornéen sur les résultats de greffes endotheliales de type DMEK : étude comparative Alchimia versus Eurobio »
©Philippe Laurençon
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges 2 juillet 2026
- Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges 3 juillet 2026
- Fête foraine à Landouge Limoges 3 juillet 2026
- Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges 3 juillet 2026
- Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges 4 juillet 2026