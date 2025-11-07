Soutenance de thèse – Francis Haselden UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes

Entrée libre

Francis Haselden, doctorant à l’UFR de Philosophie à l’Université de Rennes, soutiendra sa thèse le vendredi 7 novembre à partir de 14H00 en salle Ortigues (campus de Beaulieu à Rennes, bâtiment 32B à l’étage).

**Titre de la thèse :** « Art et philosophie dans l’œuvre de Schopenhauer »

**Co-directeurs de thèse :**

Jacques-Olivier Bégot, professeur à l’Université de Rennes

Mildred Galland-Szymkowiak, professeure attaché au département de philosophie de l’ENS-PSL

**Membres du jury :**

Christophe Bouriau, professeur à l’Université de Lorraine

Céline Flécheux, professeure à l’Université Paris 8

Pierre-Henry Frangne, professeur à l’Université Rennes 2

Katia Hay, associate professor à l’Université d’Amsterdam

La soutenance sera également disponible en visioconférence. Adressez-vous à Mark Achard pour le lien Zoom. [mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T18:00:00.000+01:00

UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine