Soutenance de thèse – Francis Haselden UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Vendredi 7 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Francis Haselden, doctorant à l’UFR de Philosophie à l’Université de Rennes, soutiendra sa thèse le vendredi 7 novembre à partir de 14H00 en salle Ortigues (campus de Beaulieu à Rennes, bâtiment 32B à l’étage).
**Titre de la thèse :** « Art et philosophie dans l’œuvre de Schopenhauer »
**Co-directeurs de thèse :**
Jacques-Olivier Bégot, professeur à l’Université de Rennes
Mildred Galland-Szymkowiak, professeure attaché au département de philosophie de l’ENS-PSL
**Membres du jury :**
Christophe Bouriau, professeur à l’Université de Lorraine
Céline Flécheux, professeure à l’Université Paris 8
Pierre-Henry Frangne, professeur à l’Université Rennes 2
Katia Hay, associate professor à l’Université d’Amsterdam
La soutenance sera également disponible en visioconférence. Adressez-vous à Mark Achard pour le lien Zoom. [mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-07T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-07T18:00:00.000+01:00
UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine