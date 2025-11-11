Soutenance de thèse – Jun Kobayashi UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes
Entrée libre
Jun Kobayashi, doctorant à l’UFR de Philosophie à l’Université de Rennes, soutiendra sa thèse le jeudi 11 décembre à partir de 14H00 en salle Ortigues (campus de Beaulieu à Rennes, bâtiment 32B à l’étage).
Intitulé de la thèse : « Cartésianisme mis en système : la philosophie de Pierre-Sylvain Régis »
Directeur de thèse :
Jean-Christophe Bardout, professeur à l’Université de Rennes
Membres du jury :
Pierre Joray, professeur à l’Université de Rennes
Edouard Mehl, professeur à l’Université de Strasbourg
Delphine Antoine-Mahut, professeur à l’ENS de Lyon
Antonella Del Prete, professoressa ordinaria de l’Università degli Studi di Torino
La soutenance sera également disponible en visioconférence. Adressez-vous à Mark Achard pour le lien Zoom. [mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-11T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-11T18:00:00.000+01:00
UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine