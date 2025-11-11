Soutenance de thèse – Jun Kobayashi UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Jeudi 11 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Jun Kobayashi, doctorant à l’UFR de Philosophie à l’Université de Rennes, soutiendra sa thèse le jeudi 11 décembre à partir de 14H00 en salle Ortigues (campus de Beaulieu à Rennes, bâtiment 32B à l’étage).

Intitulé de la thèse : « Cartésianisme mis en système : la philosophie de Pierre-Sylvain Régis »

Directeur de thèse :

Jean-Christophe Bardout, professeur à l’Université de Rennes

Membres du jury :

Pierre Joray, professeur à l’Université de Rennes

Edouard Mehl, professeur à l’Université de Strasbourg

Delphine Antoine-Mahut, professeur à l’ENS de Lyon

Antonella Del Prete, professoressa ordinaria de l’Università degli Studi di Torino

La soutenance sera également disponible en visioconférence. Adressez-vous à Mark Achard pour le lien Zoom. [mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T18:00:00.000+01:00

UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine