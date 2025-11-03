Soutenance de thèse – Louis Le Nezet Amphithéâtre D – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes

Soutenance de thèse – Louis Le Nezet

lundi 3 novembre 2025.

Amphithéâtre D – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes

Lundi 3 novembre, 14h00

Entrée libre

Recherche des bases génétiques de la Dysplasie Coxo-Fémorale chez le chien guide comme modèle de la Dysplasie Développementale de la Hanche chez l’humain.

Sous la direction de [Catherine André](https://igdr.univ-rennes.fr/catherine-andre) et [Pascale Quignon](https://igdr.univ-rennes.fr/pascale-quignon)

Au cours des dernières décennies, le chien (Canis lupus familiaris) est devenu un **modèle de choix** pour l’**étude des maladies génétiques complexes**, grâce à sa diversité phénotypique, fruit d’une **domestication ancienne** et d’une **sélection artificielle intense** conduisant à la formation de plus de 400 races modernes, véritables isolats génétiques.

Cette thèse porte sur la **dysplasie coxo-fémorale** (DCF), une affection multifactorielle débilitante du développement articulaire et homologue à la **dysplasie développementale de la hanche** (DDH) chez l’humain. Plus de 700 chiens ont été séquencés à faible couverture puis imputés afin d’identifier, par analyse d’association pangénomique (GWAS), des loci associés à la DCF.

**Deux outils bio-informatiques** ont été développés : la **librairie R Pedixplorer** pour le traitement des pedigrees complexes et le **pipeline nf-core/phaseimpute** consacré à l’imputation de génotypes.

La combinaison de GWAS intra- et inter-races avec des annotations fonctionnelles et une comparaison à la littérature sur la DDH humaine nous a permis de mettre en évidence une vingtaine de loci candidats.

Ce **travail**, mené en partenariat avec l’ACGAO et la Fondation VISIO, **ouvre la voie au à un futur test génétique de risque** dont le développement se poursuivra dans une thèse ultérieure.

**Composition du jury**

Rapporteurs : **Hervé Perdry**, Université Paris-Saclay & Inserm (CESP U1018) et **Laurent Tiret**, Institut Mondor de Recherche Biomédicale, Université Paris-Est Créteil

Examinateurs : **Emmanuelle Génin**, laboratoire Génétique, Génomique fonctionnelle et Biotechnologies, Université de Bretagne occidentale et **Sarah Djebali**, Institut de Recherche en Santé Digestive, Toulouse

Directrice et co-directrice de thèse : **Catherine André** et **Pascale Quignon**, Institut de Génétique et Développement de Rennes

Invité : **Jean-Pierre Genevois**, Professeur Honoraire chez Campus Vétérinaire de Lyon Vétagro-Sup

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-03T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-03T17:00:00.000+01:00

Amphithéâtre D – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2, avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine