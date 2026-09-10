jeudi 22 octobre 2026 · Amphithéâtre A - bâtiment 2 - Campus Santé Villejean - Université de Rennes · Rennes

Informations pratiques

Soutenance de thèse – Maria Oundjian Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Jeudi 22 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La ferroptose comme opportunité thérapeutique dans la leucémie myéloïde aiguë

Sous la direction de [**Sébastien Corre**](https://igdr.univ-rennes.fr/sebastien-corre) et [**Frédéric Mazurier**](https://igdr.univ-rennes.fr/frederic-mazurier)

La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est caractérisée par une **forte hétérogénéité biologique** et **thérapeutique**. Ce travail étudie les déterminants de la sensibilité des cellules leucémiques à la ferroptose, avec un **intérêt particulier** pour le **métabolisme lipidique**.

Nos résultats montrent que la composition en acides gras, leur disponibilité et leur remodelage contribuent fortement à cette vulnérabilité. Ils mettent ainsi en évidence le métabolisme lipidique comme un **élément clé de la réponse ferroptotique** dans la LAM.

**Composition du jury**

* **Dr. Arcangeli Marie-Laure**, Inserm, Institut Gustave Roussy, Paris

* **Dr. Didier Christine**, CNRS, Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse

* **Dr. Corlu Anne**, Nutrition, Métabolismes et Cancer, Rennes

* **Dr. Le Goff Wilfried**, Maladies cardiovasculaires et métaboliques (ICAN)

[**Télécharger l’affiche**](https://igdr.univ-rennes.fr/sites/igdr.univ-rennes.fr/files/medias/files/Affiche_These_Maria_2026.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-22T17:00:00.000+02:00

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Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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