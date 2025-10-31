Soutenance de thèse – Nourhène Ammar Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes

Soutenance de thèse – Nourhène Ammar Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 31 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Communication cellulaire dans le maintien de l’intégrité musculaire chez la drosophile

Sous la direction de [**Hadi Boukhatmi**](https://igdr.univ-rennes.fr/hadi-boukhatmi)

### Résumé de la présentation

La réponse tissulaire à une blessure ne repose pas seulement sur le **recrutement de cellules spécialisées**, mais également sur l’**orchestration spatio-temporelle** de leurs différentes fonctions. Le **muscle squelettique**, fortement sollicité sur les plans mécanique et métabolique, constitue un **modèle idéal pour étudier cette coordination**. Pourtant, malgré de nombreux travaux sur la réparation musculaire, les **mécanismes précis** par lesquels différents types cellulaires intègrent leurs activités en réponse aux dommages musculaires demeurent encore **partiellement élucidés**.

Au cours de ma thèse, nous identifions les **cellules immunitaires** de la Drosophile comme des **acteurs centraux** de la réponse à la lésion musculaire. Elles sont **rapidement recrutées** vers les fibres endommagées, où elles remplissent **deux fonctions complémentaires**. Sur le plan **métabolique**, elles **modulent l’apport local en dioxygène** en agissant comme signaux attractifs pour le système respiratoire. Sur le plan **structural**, elles **sécrètent des composants de la matrice extracellulaire**, indispensables au **maintien de l’intégrité** et à la stabilisation mécanique du tissu musculaire.

Nos résultats mettent en évidence que les **cellules immunitaires** **ne se limitent pas à un rôle de phagocytes** éliminant les débris cellulaires : elles agissent comme de **véritables coordinateurs dynamiques**, capables de coupler adaptation métabolique et stabilisation structurelle en réponse aux lésions musculaires. En conclusion, cette **vision intégrée** révèle un **axe de communication intercellulaire inattendu** reliant cellules immunitaires, fibres musculaires et système respiratoire, **garantissant collectivement une adaptation tissulaire efficace**.

### Composition du jury

* **Bruno Lemaitre**, Professeur, École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse

* **Carole Gautier-Courteille**, Professeur, Institut de Génétique & de Développement de Rennes

* **Cédric Soler**, Maitre de conférences, Institut de Génétique, Reproduction & Développement, Clermont-Ferrand

* **Michelle Crozatier**, Directrice de recherche, Centre de Biologie Intégrative, Toulouse

* **Muriel Boube**, Chargée de recherche, Centre de recherche en géroscience et réjuvénation, Toulouse

* **Véronique Brodu**, Chargée de recherche, Institut Jacques Monod, Paris

Direction de thèse

* **Hadi Boukhatmi**, Chargé de recherche CNRS, Institut de Génétique & de Développement de Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-31T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-31T17:00:00.000+01:00

