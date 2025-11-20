Soutenance de thèse par Cyprien Dagnicourt Faculté de droit et de science politique Rennes
La normativité en droit de l’environnement
SOUTENANCE DE THESE
Jeudi 20 Novembre 2025 à 9h30
A la Faculté de droit et de science politique de Rennes
Salle 209
Sous la direction de Jacques PETIT, Professeur à l’Université de Rennes
**Jury composé de** :
* Agathe VAN LANG, Professeure, Université de Nantes
* François BRUNET, Professeur, Université de Tours
* Laurent FONBAUSTIER, Professeur, Université de Paris-Saclay
* Gweltaz EVEILLARD, Professeur, Université de Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-20T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-20T12:30:00.000+01:00
Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine