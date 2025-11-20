Soutenance de thèse par Cyprien Dagnicourt Faculté de droit et de science politique Rennes Jeudi 20 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

La normativité en droit de l’environnement

SOUTENANCE DE THESE

Jeudi 20 Novembre 2025 à 9h30

A la Faculté de droit et de science politique de Rennes

Salle 209

La normativité en droit de l’environnement, soutenance de thèse par Cyprien DAGNICOURT

Sous la direction de Jacques PETIT, Professeur à l’Université de Rennes

**Jury composé de** :

* Agathe VAN LANG, Professeure, Université de Nantes

* François BRUNET, Professeur, Université de Tours

* Laurent FONBAUSTIER, Professeur, Université de Paris-Saclay

* Gweltaz EVEILLARD, Professeur, Université de Rennes

