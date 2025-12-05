Soutenance de thèse par Fulgence KOFFI Faculté de droit et de science politique Rennes Vendredi 5 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

La bonne administration de la justice et la justice internationale pénale

SOUTENANCE DE THESE

Vendredi 5 décembre 2025 à 9h00

A la Faculté de droit et de science politique de Rennes

Salle 209

Sous la direction de Guillaume LE FLOCH, Professeur à l’Université de Rennes

**Jury composé de :**

* Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeure, Université de Paris 1

* Damien SCALIA, Professeur, ULB

* Marina EUDES, Professeure, Université de Paris Nanterre

* Marc PERRIN DE BRICHAMBAULT, Ancien juge à la Cour pénale internationale, La Haye

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine