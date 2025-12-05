Soutenance de thèse par Fulgence KOFFI Faculté de droit et de science politique Rennes
Soutenance de thèse par Fulgence KOFFI Faculté de droit et de science politique Rennes Vendredi 5 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine
La bonne administration de la justice et la justice internationale pénale
SOUTENANCE DE THESE
Vendredi 5 décembre 2025 à 9h00
A la Faculté de droit et de science politique de Rennes
Salle 209
La bonne administration de la justice et la justice internationale pénale
Sous la direction de Guillaume LE FLOCH, Professeur à l’Université de Rennes
**Jury composé de :**
* Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeure, Université de Paris 1
* Damien SCALIA, Professeur, ULB
* Marina EUDES, Professeure, Université de Paris Nanterre
* Marc PERRIN DE BRICHAMBAULT, Ancien juge à la Cour pénale internationale, La Haye
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-05T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-05T12:00:00.000+01:00
Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine