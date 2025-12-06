Soutenance de thèse – Piotr Krezel Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 19 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Cartographie de l’interactome de Bdf1 dans les cellules végétatives et les spores de levure

Sous la direction de [**Gwenaël Rabut**](https://igdr.univ-rennes.fr/gwenael-rabut-0)

En réponse à une privation en nutriments, les cellules de levure entrent en sporulation. Ce processus conduit à une réorganisation profonde de la chromatine, aboutissant à un état ultra-compact et transcriptionnellement quiescent. Malgré cela, les spores peuvent germer rapidement et retrouver leur état végétatif lorsqu’elles disposent de sources de carbone fermentable. **Les mécanismes moléculaires** à l’origine du degré élevé de compaction de la chromatine dans les spores et de la germination rapide **ne sont pas encore compris**.

Il a été observé que la chromatine des spores est hyperacétylée sur l’histone H4 (H4ac). **Cette observation contraste avec le rôle connu de H4ac** qui est généralement associée à une chromatine ouverte et transcriptionnellement active. Il a également été montré que les spores présentent des niveaux élevés de Bdf1. Cette protéine possède deux bromodomaines qui interagissent spécifiquement avec H4ac et jouent un rôle clé dans le processus de sporulation. Cependant, les fonctions de Bdf1 dans les spores ne sont pas décrites. **Nous émettons l’hypothèse que l’identification des partenaires d’interaction de Bdf1 dans les spores** pourrait permettre de comprendre le rôle possible de Bdf1 dans la **compaction de la chromatine** des spores, ou dans **l’activation du génome** lors de la germination.

Pour répondre à ces questions, **nous avons mis en place un protocole de sporulation haut-débit** afin de mener une **étude systématique de l’interactome de Bdf1** dans les spores à l’aide de NanoBiT, un test d’interaction protéine-protéine sur cellules vivantes. Cette thèse présente l’**identification des partenaires d’interaction de Bdf1 dans différents états cellulaires**.

### Composition du jury

1. **Céline Fabret**, Institut de Biologie Intégrative de la cellule, Paris

2. **Valérie Garcia**, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille

3. **Delphine Pflieger**, Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble

4. **Dimitris Liakopoulos**, Centre de recherche en Biologie cellulaire de Montpellier

5. **Michael Primig**, Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail, Rennes

6. **Gwenaël Rabut**, Institut de Génétique et Développement de Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T13:00:00.000+01:00

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine