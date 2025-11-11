Soutenance de thèse – Vincent Clos UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes Mercredi 17 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Vincent Clos, doctorant à l’UFR de Philosophie, soutiendra sa thèse le mercredi 17 décembre à partir de 14H00

Vincent Clos, doctorant à l’UFR de Philosophie à l’Université de Rennes, soutiendra sa thèse le mercredi 17 décembre à partir de 14H00 en salle Ortigues (campus de Beaulieu à Rennes, bâtiment 32B à l’étage).

Intitulé de la thèse : « Pour un changement véritable, une approche philosophique du temps inspirée d’Arthur Prior »

Directeur de thèse :

Pierre Joray, professeur à l’Université de Rennes

Membres du jury :

Marie Gueguen, CPJ à l’Université de Rennes

Christophe Bouton, professeur à l’Université Bordeaux Montaigne

Baptiste Le Bihan, assistant professor à l’Université de Genève

La soutenance sera également disponible en visioconférence. Adressez-vous à Mark Achard pour le lien Zoom. [mark.achard@univ-rennes.fr](mailto:mark.achard@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T18:00:00.000+01:00

1



UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine