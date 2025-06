Soutenance d’HDR de Claire Mérot (Ecobio) OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 27 juin 2025

Soutenance d’HDR de Claire Mérot (Ecobio) OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 27 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

Importance des variations structurales du génome dans l’évolution

Jury:

Yannick Wurm – Professor, Queen Mary University London

Tatiana Giraud – Directrice de recherche, CNRS – ESE, Univ. Paris-Saclay

Pierre-Alexandre Gagnaire – Directeur de recherche, CNRS – ISEM, Univ. Montpellier

Anna-Sophie Fiston-Lavier – Professeure, ISEM – Univ. Montpellier

Sylvain Glémin – Directeur de Recherche, CNRS – ECOBIO, Univ Rennes

Lien visio:

[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/68147715068](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/68147715068)

Résumé:

Les variations de structure du génome représentent une part sous-estimée de la diversité intra- et inter-espèces. Celles-ci impactent non seulement une plus large portion du génome que les SNPs, mais ont également des propriétés importante pour l’adaptation, la diversification et les réponses évolutives aux changements écologiques. Par exemple, les inversions chromosomiques sont notamment impliquées dans des polymorphismes adaptatifs mais aussi dans des processus de spéciation, posant la question de quels sont les facteurs évolutifs associés à ces différentes dynamiques. Au-delà de ces grands réarrangements chromosomiques, on ignore encore le rôle joué par l’ensemble des variations structurales (indels, CNVs, etc) dans la diversification.

Mes recherches s’intéressent à l’origine et l’évolution de la diversité biologique et se sont focalisées, au cours des dernières années, sur ces variations structurales (SVs). Par des méthodes de génomique combinées à l’étude de l’écologie et des traits sur des populations naturelles et expérimentales, en particulier sur la mouche du varech, je recherche: Quels sont les facteurs évolutifs et génomiques impliquant les inversions dans un polymorphisme intraspécifique ou un processus de spéciation ? Quelles sont les spécificités qui impliquent les SVs dans les processus évolutifs comme l’adaptation ou la spéciation?

