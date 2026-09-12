AGENDA · Mauvières
Soutenez EMA Mauvières
samedi 12 septembre 2026 · Mauvières
Informations pratiques
Mauvières
Soutenez EMA
Mauvières Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Manifestation caritative soutenez EMA
Tout le week-end, ce rassemblement de soutien vous proposera de nombreuses activités festives et de loisirs mécaniques concert gratuit, découverte du side-car sur route et sur piste, restauration, buvette, balade moto… .
Mauvières 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 02 22 40 58
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English :
Support EMA Charity Event
L’événement Soutenez EMA Mauvières a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne
À voir aussi à Mauvières (Indre)
- Randonnée pédestre Mauvières 20 septembre 2026