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AGENDA · Mauvières

Soutenez EMA Mauvières

samedi 12 septembre 2026 · Mauvières

Soutenez EMA Mauvières

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
36370 Mauvières
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Mauvières

Soutenez EMA

Mauvières Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Manifestation caritative soutenez EMA
Tout le week-end, ce rassemblement de soutien vous proposera de nombreuses activités festives et de loisirs mécaniques concert gratuit, découverte du side-car sur route et sur piste, restauration, buvette, balade moto…   .

Mauvières 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 02 22 40 58 

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English :

Support EMA Charity Event

L’événement Soutenez EMA Mauvières a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne

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