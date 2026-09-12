Informations pratiques

Mauvières

Soutenez EMA

Mauvières Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Manifestation caritative soutenez EMA

Tout le week-end, ce rassemblement de soutien vous proposera de nombreuses activités festives et de loisirs mécaniques concert gratuit, découverte du side-car sur route et sur piste, restauration, buvette, balade moto… .

Mauvières 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 02 22 40 58

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English :

Support EMA Charity Event

L’événement Soutenez EMA Mauvières a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne