SOUTENIR D.A.D.R CIE- DAVID DROUARD Ganges

SOUTENIR D.A.D.R CIE- DAVID DROUARD
4 Rue de L’Albarède Ganges Hérault
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Spectacle danse
restauration sur place
Soutenir est un projet qui célèbre le croisement des langages et le décloisonnement des disciplines ,chers au chorégraphe David Drouard. Sur scène, six interprètes incarnent leurs voix comme des prolongements de leurs corps, habitant l’espace par des saynètes où le chant n’est plus seulement mélodie mais matière chorégraphique. un spectacle physique ,vibrant ,profondément humain. .
4 Rue de L'Albarède Ganges 34190 Hérault Occitanie
English :
Dance show
on-site catering
