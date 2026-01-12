SOUTENIR D.A.D.R CIE- DAVID DROUARD Ganges

SOUTENIR D.A.D.R CIE- DAVID DROUARD

4 Rue de L’Albarède Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Spectacle danse

restauration sur place

Soutenir est un projet qui célèbre le croisement des langages et le décloisonnement des disciplines ,chers au chorégraphe David Drouard. Sur scène, six interprètes incarnent leurs voix comme des prolongements de leurs corps, habitant l’espace par des saynètes où le chant n’est plus seulement mélodie mais matière chorégraphique. un spectacle physique ,vibrant ,profondément humain. .

4 Rue de L’Albarède Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 15 62 billetterie.albarede@cdcgangesumene.fr

English :

Dance show

on-site catering

