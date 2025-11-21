Soutenir – D.A.D.R. Cie / David Drouard – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 21:00 – 22:00

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Danse vibratoire et cover musical « Soutenir » est un projet qui célèbre le croisement des langages et le décloisonnement des disciplines, chers au chorégraphe David Drouard. Sur scène, six interprètes incarnent leurs voix comme des prolongements de leurs corps, habitant l’espace par des saynètes où le chant n’est plus seulement mélodie mais matière chorégraphique. Les covers musicaux résonnent autrement dans les corps de ces danseurs et danseuses / chanteurs et chanteuses. On reconnaît des fragments de Fontaines D.C, PJ Harvey, Leonard Cohen… Et puis, il y a ce décalage : des approches chorégraphiques inattendues. Là où la voix pourrait sembler douce, le corps se tend, là où le cri naît, le mouvement devient fluide dans une vibration commune. Chorégraphie : David DrouardInterprètes : Claire Audrain, Julien Meslage, Mina Clair, David Walther, Pauline Balayila, Yonas Perou.Arrangements musicaux : Sébastien Blanchon ana N’ZengScénographie : Jeronimo Roe Durée : 1h Tout public à partir de 8 ans Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr