Soutenir Dadr Cie Le Théâtre

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Danse

Une plongée dans un voyage sensible et puissant, où six danseurs et danseuses explorent l’équilibre fragile entre chute et relèvement, entre le souffle et le chant.

Et si la voix devenait un geste ? Si le chant surgissait du corps comme une vibration, un souffle, un élan ? Pour aborder ces questions, la nouvelle création du chorégraphe mayennais explore des pistes aussi défricheuses que passionnantes. Sur scène, les voix ne cherchent pas la prouesse mais l’incarnation elles deviennent un prolongement du mouvement, faisant résonner la danse autrement.

À travers cette pièce chorégraphique collective, David Drouard interroge ce que signifie vraiment soutenir porter, résister, faire lien. Inspirée des cariatides, ces figures qui soutiennent les architectures, Soutenir donne à voir une autre incarnation de la force celle du collectif, celle de la solidarité. Un spectacle physique, vibrant, profondément humain.

Bord de scène un temps d’échange avec les artistes juste après la représentation, pour poser vos questions ou partager vos impressions.

• Samedi 7 février à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 8 ans

• 16€ tarif plein tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 13€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 86 30 letheatre@laval.fr

English :

L’événement Soutenir Dadr Cie Le Théâtre Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par LAVAL TOURISME