Soutenir en nous le vivant – Cynthia Fleury Collectif Issues Le Jardin Secret Saint-Médard-en-Jalles

Soutenir en nous le vivant – Cynthia Fleury Collectif Issues Le Jardin Secret Saint-Médard-en-Jalles samedi 25 avril 2026.

Soutenir en nous le vivant – Cynthia Fleury Collectif Issues Samedi 25 avril 2026, 14h00, 15h30 Le Jardin Secret Gironde

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00 – 2026-04-25T15:00:00

Fin : 2026-04-25T15:30:00 – 2026-04-25T17:00:00

Climat de soin

Dans un quotidien devenu plus fragile, les impasses collectives et environnementales épuisent. Et pourtant, nous demeurons des êtres à l’instinct vital hors norme, à la capacité de soin et aux rêves plus forts que les peurs que l’on nous vend. Le collectif pluridisciplinaire Issues, formé par Antoine Fenoglio et Marcela Mussi, en collaboration avec le programme de recherche Climat de soin (Chaire de philosophie à l’hôpital, GHU Psychiatrie et Neuroscience), propose deux temps d’échanges avec les habitant·es pour porter un autre regard sur nos fragilités et nos capacités à y faire face, à partir de l’inspiration du savoir-faire botanique.

Le Jardin Secret Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans un quotidien devenu plus fragile, les impasses collectives et environnementales épuisent. Et pourtant, nous demeurons des êtres à l’instinct vital hors norme… atypique