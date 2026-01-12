Soutenir le foie l’organe du printemps Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie

Soutenir le foie l’organe du printemps

Ecocentre 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

AXE 1 Travailler la mobilité des yeux pour libérer le Foie

Théorie énergétique sur l’organe Foie et son lien et interaction avec la santé des Yeux –

Automassages et acupression de saison, Qi Gong des Yeux, Son du Foie Alimentation

pour nourrir les Yeux et le Foie.

Ecocentre 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 51 98 94

English : Soutenir le foie l’organe du printemps

AXIS 1: Working on eye mobility to free the Liver

Energetic theory on the Liver organ and its link and interaction with Eye health ?

Seasonal self-massages and acupressure, Eye Qi Gong, Liver Sound ? Nutrition

to nourish the Eyes and Liver.

L’événement Soutenir le foie l’organe du printemps Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-01-09 par Isle-Auvézère