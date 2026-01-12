Soutenir le foie l’organe du printemps Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie
Soutenir le foie l’organe du printemps Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie samedi 28 février 2026.
Soutenir le foie l’organe du printemps
Ecocentre 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
AXE 1 Travailler la mobilité des yeux pour libérer le Foie
Théorie énergétique sur l’organe Foie et son lien et interaction avec la santé des Yeux –
Automassages et acupression de saison, Qi Gong des Yeux, Son du Foie Alimentation
pour nourrir les Yeux et le Foie.
Ecocentre 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 51 98 94
English : Soutenir le foie l’organe du printemps
AXIS 1: Working on eye mobility to free the Liver
Energetic theory on the Liver organ and its link and interaction with Eye health ?
Seasonal self-massages and acupressure, Eye Qi Gong, Liver Sound ? Nutrition
to nourish the Eyes and Liver.
