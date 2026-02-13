Souterrain de la Règle, Souterrain de la Règle, Limoges

Souterrain de la Règle Mercredi 1 avril, 14h30 Souterrain de la Règle Haute-Vienne

4 €

LIMOGES SOUTERRAIN

À quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des siècles ? Descendez à la rencontre d’un riche passé qui mêle histoire, géologie et légendes.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Venez découvrir les caves de l’ancienne abbaye de la Règle. #Villedartetdhistoire

© Ville de Limoges