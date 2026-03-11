SOUTH 61 Casino Tranchant Pau

SOUTH 61

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

South 61, c’est la rencontre de musiciens passionnés, portés par une énergie généreuse et un son authentique qui oscille entre blues, rock et soul.

Sur scène, leur complicité est contagieuse des riffs percutants, une rythmique solide, des solos enflammés et une voix qui transporte.

Un concert chaleureux, puissant et fédérateur, qui puise dans l’héritage du blues et du rock pour offrir au public une expérience vivante, sincère et profondément festive. .

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 50 87 blaulhe@groupetranchant.com

L’événement SOUTH 61 Pau a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pau