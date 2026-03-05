SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE

1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

La Barbote, le bar brasserie reconnu située 1 rue des deux ponts, derrière la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son événement mensuel de Stand-Up, prévue pour le 23 mars 2026

Après le succès de cette 2ème saison de stand up organisée par le South Comedy club, La Barbote invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Cet événement est sur réservation, une entrée de 12€ sera demandée pour garantir l’accès à la scène en bas, hâte de vous retrouver pour une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maitre de cérémonie, principalement de la scène Montpelliéraine, chacun avec environ 7 minutes de performance.

Une occasion unique de (re)découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !

Lors des événements à la barbote, il n’y a qu’une seule session qui commencera à 20h00, venez donc un peu en avance si possible !

La barbote attend avec impatience votre participation à cette 19ème édition des soirées Stand-Up. Jossuha Théophile, l’organisateur et porteur du SOUTH COMEDY CLUB exprime sa confiance que cet événement deviendra un rendez-vous mensuel incontournable pour les amateurs d’humour à Montpellier.

Entrée 5€ sur place Cash ou Carte .

1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com

English :

La Barbote, the renowned bar-brasserie located at 1 rue des deux ponts, behind the Saint Roch train station, enthusiastically announces its monthly Stand-Up event, scheduled for March 23, 2026

