SOUTH COMEDY CLUB À NINKASI MONTPELLIER Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB À NINKASI MONTPELLIER

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Le Dimanche 16 Novembre à 20h, le Ninkasi , situé dans le quartier port Marianne, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !

Une soirée de rires avec 7 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir des humoristes du sud de la France, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !

Entrée gratuite avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes. La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place , mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste. .

English :

On Sunday November 16 at 8pm, the Ninkasi, located in the Port Marianne district, opens its doors to an evening of stand-up comedy!

German :

Am Sonntag, den 16. November um 20 Uhr öffnet das Ninkasi , das sich im Viertel Port Marianne befindet, seine Türen für einen Abend im Zeichen des Humors mit seiner Stand-up-Comedy-Bühne!

Italiano :

Domenica 16 novembre alle 20.00, il Ninkasi nel quartiere Port Marianne aprirà le sue porte per una serata di stand-up comedy!

Espanol :

El domingo 16 de noviembre a las 20.00 horas, el Ninkasi, en el barrio de Port Marianne, abrirá sus puertas para una velada de monólogos cómicos

