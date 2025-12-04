SOUTH COMEDY CLUB À NINKASI MONTPELLIER Montpellier
SOUTH COMEDY CLUB À NINKASI MONTPELLIER Montpellier dimanche 14 décembre 2025.
SOUTH COMEDY CLUB À NINKASI MONTPELLIER
32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le Dimanche 14 Décembre à 20h, le Ninkasi,situé dans le quartier port Marianne, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !
Le Dimanche 14 Décembre à 20h, le Ninkasi,situé dans le quartier port Marianne, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !
Une soirée de rires avec 7 humoristes talentueux
– Line up Surprise !
Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 7 humoristes du sud de la France et d’ ailleurs, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.
De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien et surtout la MAGIE, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !
Entrée gratuite avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes. La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place , mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste. .
32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83
English :
On Sunday December 14th at 8pm, the Ninkasi, located in the Port Marianne district, opens its doors to an evening of stand-up comedy!
L’événement SOUTH COMEDY CLUB À NINKASI MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2025-12-01 par 34 OT MONTPELLIER