SOUTH COMEDY CLUB À NINKASI MONTPELLIER Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB À NINKASI MONTPELLIER

32 Place Pablo Picasso Montpellier

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le Dimanche 08 Mars à 20h, le Ninkasi, situé dans le quartier port Marianne, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !

Une soirée de rires avec 6 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 4 humoristes du sud de la

France et d’ ailleurs, chacun proposant un passage de 15 minutes, dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien et surtout la MAGIE, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !

Entrée gratuite avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes.

La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place , mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste. .

32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000

On Sunday 08 March at 8pm, the Ninkasi, located in the Port Marianne district, opens its doors to an evening of stand-up comedy!

