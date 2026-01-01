SOUTH COMEDY CLUB AU BIKUBE Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB AU BIKUBE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Vibe unique Une atmosphère comme à la maison pour une proximité totale avec les humoristes.

Food & Drinks Des cocktails créatifs et une cuisine de partage pour accompagner les éclats de rire.

Emplacement idéal En plein quartier Voltaire, le spot parfait pour une soirée qui bouge.

Situé à deux pas de la Gare St Roch, le Bikube Montpellier est bien plus qu’ un Restaurant c’est un lieu de vie hybride et vibrant.

Dans ce décor urbain ultra-stylé, le stand-up prend une dimension nouvelle, plus intime et électrique.

L’ expérience en bref

Vibe unique Une atmosphère comme à la maison pour une proximité totale avec les humoristes.

Food & Drinks Des cocktails créatifs et une cuisine de partage pour accompagner les éclats de rire.

Emplacement idéal En plein quartier Voltaire, le spot parfait pour une soirée qui bouge.

Un rendez-vous incontournable pour savourer le meilleur de la scène locale dans la ruche la plus cool de Montpellier.

Après le succès de cette 2e Année de stand-up organisée par le South Comedy club, Le restaurant Bikube invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Cet événement à l’ entrée gratuite (et au chapeau) promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.

1 session qui débute à 20h00

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maître de cérémonie, principalement de la scène montpelliéraine, chacun avec environ 10 minutes de performance.

Une occasion unique de découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !

La Line-up

Surprise!

Réservation en ligne .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unique Vibe: A home away from home atmosphere for total proximity to the comedians.

Food & Drinks: Creative cocktails and sharing cuisine to accompany the laughter.

Ideal location: Right in the heart of the Voltaire district, the perfect spot for a lively evening.

L’événement SOUTH COMEDY CLUB AU BIKUBE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER