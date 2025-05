SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS – Montpellier, 17 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Rue Jules Ferry Montpellier Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Le French Kiss, le bar branché situé au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son évènement Anniversaire de Stand-Up, prévu pour le samedi 17 mai 2025

Le French Kiss, le bar branché situé au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son évènement Anniversaire de Stand-Up, prévu pour le samedi 17 mai 2025

Après le succès de cette 1ère Année de stand up organisée par le South Comedy club, Le French Kiss invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Cet événement à l’entrée gratuite (et au chapeau) promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maitre de cérémonie, principalement de la scène

Montpelliéraine, chacun avec environ 10 minutes de performance.

Une occasion unique de découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !

La Line-up

Surprise !

Comme à notre habitude, l’événement sera découpé en 2 sessions, qui commenceront respectivement à 19h30 pour la 1ere, et à 21h30 pour la 2eme !

Le French Kiss attend avec impatience votre participation à cette 14ème édition des soirées Stand-Up. Jossuha Théophile, l’organisateur et porteur du South Comedy club exprime sa confiance que ce 14eme événement deviendra un rendez-vous mensuel incontournable pour les amateurs d’humour à Montpellier.

Evénement sur réservation en ligne .

Rue Jules Ferry

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 84 09 26 59

English :

French Kiss, the trendy bar located in the Hotel Eklo, opposite the Saint Roch train station, enthusiastically announces its Stand-Up Anniversary event, scheduled for Saturday, May 17, 2025

German :

French Kiss, die trendige Bar im Hotel Eklo gegenüber dem Bahnhof Saint Roch, kündigt mit Begeisterung ihre Jubiläums-Stand-Up-Veranstaltung an, die für Samstag, den 17. Mai 2025 geplant ist

Italiano :

French Kiss, il bar alla moda situato nell’Hôtel Eklo, di fronte alla stazione di Saint Roch, è lieto di annunciare il suo Anniversary Stand-Up Event, previsto per sabato 17 maggio 2025

Espanol :

French Kiss, el bar de moda situado en el Hôtel Eklo, frente a la estación de Saint Roch, se complace en anunciar su Evento de Stand-Up Aniversario, previsto para el sábado 17 de mayo de 2025

L’événement SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier a été mis à jour le 2025-05-05 par 34 OT MONTPELLIER