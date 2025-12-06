SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS

Rue Jules Ferry Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le French Kiss, le bar branché situé au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son évènement Stand-Up, prévu pour le 06 décembre 2025

Le French Kiss, le bar branché situé au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son évènement Stand-Up, prévu pour le 06 décembre 2025

Après le succès de cette 2ème Année de stand up organisée par le South Comedy club, Le French Kiss invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Cet événement à l’entrée gratuite (et au chapeau) promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maitre de cérémonie, principalement de la scène

Montpelliéraine, chacun avec environ 10 minutes de performance.

Une occasion unique de découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !

La Line-up

Surprise !

L’événement sera en session unique, à 20h30

Le French Kiss attend avec impatience votre participation à cette 22ème édition des soirées Stand-Up. Jossuha Théophile, l’organisateur et porteur du South Comedy club exprime sa confiance que ce 22eme événement deviendra un rendez-vous mensuel incontournable pour les amateurs d’humour à Montpellier.

Evénement sur réservation en ligne .

Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

French Kiss, the trendy bar located in the Hotel Eklo, opposite the Saint Roch train station, enthusiastically announces its Stand-Up event, scheduled for December 06, 2025

L’événement SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier a été mis à jour le 2025-12-01 par 34 OT MONTPELLIER