SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS

Rue Jules Ferry Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le French Kiss, le bar branché situé au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son évènement Stand-Up, prévu pour le 21 février 2026

Le French Kiss, le bar branché situé au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son évènement Stand-Up, prévu pour le 21 février 2026

Après le succès de cette 2ème Année de stand up organisée par le South Comedy club, Le French Kiss invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Cet événement à l’entrée gratuite (et au chapeau) promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maître de cérémonie, principalement de la scène montpelliéraine, chacun avec environ 10 minutes de performance.

Une occasion unique de découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !

La Line-up

Surprise !

Pour cet événement de Février , l’événement sera en double session, la première à 19h30

et la seconde à 21h30

Evénement sur réservation en ligne

Entrée gratuite sur réservation ou sur place .

Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French Kiss, the trendy bar located in the Hotel Eklo, opposite the Saint Roch train station, enthusiastically announces its Stand-Up event, scheduled for February 21, 2026

L’événement SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER