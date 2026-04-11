SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier
SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier mercredi 15 avril 2026.
Montpellier
SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS
Rue Jules Ferry Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le French Kiss, le bar branché situé au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son évènement Stand-Up, prévu pour le mercredi 15 avril 2026
Le French Kiss, le bar branché situé au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son évènement Stand-Up, prévu pour le mercredi 15 avril 2026
Après le succès de cette 2ème Année de stand up organisée par le South Comedy club, Le French Kiss invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !
Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.
Cet événement à l’entrée gratuite (et au chapeau) promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.
Au Programme
6 humoristes dont 1 Maître de cérémonie, principalement de la scène montpelliéraine, chacun avec environ 10 minutes de performance.
Une occasion unique de découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !
La Line-up
Surprise !
Pour cet événement de AVRIL , l’événement sera en session unique, à 20h00
Entrée gratuite sur réservation ou sur place .
Rue Jules Ferry Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English :
French Kiss, the trendy bar located in the Hotel Eklo, opposite the Saint Roch train station, enthusiastically announces its Stand-Up event, scheduled for Wednesday April 15, 2026
L’événement SOUTH COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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