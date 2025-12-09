SOUTH COMEDY CLUB AU VEDETTES Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB AU VEDETTES

Les Vedettes du Lez, Bar important et symbolique du Marché du Lez annonce avec enthousiasme son évènement de Stand-Up, prévu pour le Mardi 09 Décembre 2025

Après le succès de cette 2ème Année de stand up organisée par le South Comedy club,

L’ organisation des blagues se professionnalise et déniche de nouveaux partenaires !

Cet événement promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maitre de cérémonie, principalement de la scène Montpelliéraine, chacun avec environ 10 minutes de performance.

Une occasion unique de découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !

La Line-up

Surprise !

1 session qui débute à 20h00

entrée à 8€ sur réservation ou sur place .

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com

English :

Les Vedettes du Lez, an important and symbolic bar on the Marché du Lez, enthusiastically announces its Stand-Up event, scheduled for Tuesday, December 09, 2025

